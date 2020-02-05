Какой метод лучше мотивирует детей к обучению

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Американские психологи утверждают, что мотивировать детей к обучению лучше всего с помощью похвалы, а не наказаний. Об этом сообщает издание Educational Psychology.
Специалисты провели масштабное исследование, участие в котором приняли более 2 тысяч учеников в возрасте от 6 до 12 лет. В некоторых школах учителя применяли новый метод обучения - детям рассказывали о социальных навыках, которыми они должны пользоваться в школе и вознаграждали, если они ими руководствовались. А в других школах учителя придерживались обычных методов воспитания. Психологи длительное время наблюдали за поведением детей и пришли к выводу, что похвала мотивирует детей намного эффективнее, чем наказание.
Дети, которых часто хвалили, больше внимания уделяли изучению предмета и были более сконцентрированы на своих задачах. Помимо этого, они быстрее шли на контакт с учителем и вели себя активно на уроках.
Психологи утверждают, что похвала - это форма связи, в которой дети очень нуждаются. Такой метод вдохновляет школьников работать над собой и добиваться высот в учебном процессе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что как быть более внимательными к детям.
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