Как научить ребенка делиться: несколько советов родителям

Детская жадность очень быстро поддается коррекции, если родители будут грамотно подходить к решению вопроса. Взрослые могут использовать несколько приемов, которые помогут ребенку стать более общительным, дружелюбным и научат его делиться.

- Собственный пример. Учитывая то, что дети очень запоминают слова и поведение взрослых, важно показать на своем примере, как нужно делится с окружающими людьми. Можно, купить шоколадку и попросить ребенка поделить между всеми поровну, чтобы никого не обидеть и не обделить.

- Похвала. Дети лучше всего реагируют на позитивную реакцию, на поощрение со стороны родителей за то, что они приняли верное решение и сами поделились с другими детьми игрушками или сладостями. Такие моменты дети будут лучше запоминать, и будут стараться чаще угодить родителям.

- Предусмотрительность. Если вы собираетесь с ребенком в гости, то желательно взять несколько его любимых игрушек, ведь если его заинтересуют чужие вещи, он сможет их взять поиграть, предложив взамен свои.

Возможно, к вам собираются приди гости с ребенком, для этого нужно подготовить множество разнообразных игрушек, чтобы у малышей был выбор и не возникало конфликтных ситуаций.

- Право выбора. Вы можете предложить ребенку поделиться своей игрушкой, но пусть он сам решает, как поступить. Можете рассказать, что это поступок будет правильным, но отдавать кому-то его личную вещь никто не заставляет. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку в любой ситуации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем занять ребенка дома.

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