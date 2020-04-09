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Как преодолеть разногласия в воспитании детей

Воспитание детей – одна из основных семейных задач

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как преодолеть разногласия в воспитании детей

Тема конкуренции в семейных отношениях особо остро возникает, когда дело касается воспитания детей. У родителей взгляды на этот процесс могут отличаться, вследствии чего появляются конфликты. Как правильно решить эту проблему?

В воспитании ребенка нужно помнить, что задача родителей - сопровождать ребенка в его естественном развитии. С одной стороны, родитель удовлетворяет потребности ребенка и постепенно учит его делать это самому. С другой стороны - ограничивает ребенка от опасных действий или ситуаций.

Важно объяснить ребенку, почему родитель делает те или иные действия, ограничивает его в чем-то. Но вместе с этим, важно принимать и признавать желание ребенка, его чувства и реакции. Например: "Я не могу разрешить тебе съесть еще больше конфет, потому что переживаю, чтобы у тебя не заболел живот".

Очень важно родителям договориться хотя бы по основным моментам. Если конфеты не разрешает мама, значит не разрешает и папа. 

Психологи говорят, что в присутствии ребенка родители должны всегда быть на одной стороне, поддерживая друг друга. Иначе авторитет одного из них будет подрываться, а это не хорошо в процессе воспитания. Постарайтесь находить компромиссы в спокойной обстановке, объясняя свои позиции.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем секрет воспитания успешного ребенка.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/relationship/14809-raznoglasiya-s-muzhem-po-povodu-vospitaniya-rebenka-kak-reshit-problemu.html
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