Как преодолеть разногласия в воспитании детей

Тема конкуренции в семейных отношениях особо остро возникает, когда дело касается воспитания детей. У родителей взгляды на этот процесс могут отличаться, вследствии чего появляются конфликты. Как правильно решить эту проблему?

В воспитании ребенка нужно помнить, что задача родителей - сопровождать ребенка в его естественном развитии. С одной стороны, родитель удовлетворяет потребности ребенка и постепенно учит его делать это самому. С другой стороны - ограничивает ребенка от опасных действий или ситуаций.

Важно объяснить ребенку, почему родитель делает те или иные действия, ограничивает его в чем-то. Но вместе с этим, важно принимать и признавать желание ребенка, его чувства и реакции. Например: "Я не могу разрешить тебе съесть еще больше конфет, потому что переживаю, чтобы у тебя не заболел живот".

Очень важно родителям договориться хотя бы по основным моментам. Если конфеты не разрешает мама, значит не разрешает и папа.

Психологи говорят, что в присутствии ребенка родители должны всегда быть на одной стороне, поддерживая друг друга. Иначе авторитет одного из них будет подрываться, а это не хорошо в процессе воспитания. Постарайтесь находить компромиссы в спокойной обстановке, объясняя свои позиции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем секрет воспитания успешного ребенка.

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