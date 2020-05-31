Родительские ошибки, из-за которых дети не любят садик

Пожалуй, многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок плачет и протестует против похода в садик. Такое поведение может быть и каждый день, даже если малыш уже прошел период адаптации. В чем же проблема? Может это происходит отчасти из-за родительских ошибок?

Торопливые сборы

Процесс собирания ребенка в детский садик может быть длительным. Но если утром все вокруг суетятся, а родители нервничают - у ребенка садик начинает ассоциироваться с переживаниями, нервозностью мамы и папы, скандалами из-за того, что кто-то куда-то опаздывает. Чтобы этого не происходило, лучше встать пораньше и выделить достаточно времени на утренние сборы.

Нерегулярное посещение детского сада

Если ребенок часто "прогуливает" садик, а это может быть по разным причинам, в том числе и незначительным (приезд родственников, жалко будить и т.д.), то процесс адаптации малыша к садику будет происходить снова и снова. Конечно, он будет не любить это место. Чтобы у ребенка были друзья и он чувствовал себя в садике комфортно, его туда нужно водить каждый будний день (за исключением болезни), не поддаваясь нытью.

Негативные установки

Если вы часто пугаете ребенка детским садом, то не спрашивайте себя потом, почему он не хочет туда идти и закатывает истерики. Например, если вы рассказываете, что в саду с ним "нянчиться не будут", что там "придется есть что, дают", "не спросят, хочешь ты или нет", то это место становится для него неприятным, ведь там нет ни мамы, ни папы, его постоянно заставляют что-то делать, а то и делиться игрушками. Родителям нужно говорить о детском садике позитивные вещи, например, что там его ждут друзья, что там много разных игрушек и т.д.

Негативные отзывы о воспитателях и группе

Если при ребенке вы позволяете себе плохо отзываться о воспитателях, других детях и их родителях - то ребенок все это хорошо запоминает, и у него складывается впечатление, что в саду все глупые и плохие. А еще он запросто может передать ваши слова, находясь в детском садике. Лучше перестать перед малышом высказывать свое недовольство.

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