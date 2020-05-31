Что делать, если у ребенка запинки в речи

Родителям не стоит бить тревогу, если ребенок начал в речи делать запинки. Они могут возникнуть у детей в любом возрасте и со временем пройти без всякого лечения. Почему так может происходить и как реагировать папе и маме?

Эксперты говорят, что чаще всего это явление наблюдается у детей в возрасте 4-5 лет, когда они уже научились разговаривать. Порой, малышей переполняют эмоции, и они спешат поделиться с родными своими рассуждениями, переживания и мыслями. Именно это это безудержное желание выговориться и эмоциональность, приводит к тому, что одно слово опережает другое, а мысли слова.

Помимо этого, ребенок может запинаться при общении, когда ему попадаются сложные или малознакомые слова, или, когда он перевозбужден после активных игр.

Родителям же не стоит сразу беспокоится и записывать ребенка к врачу. В первую очередь, проявите терпение и не пытайтесь проговорить за малыша "неправильные" слова. Так можно усилить психологический барьер между вами и ребенком, и закрепить случайную оговорку, создав предпосылки для развития невротического заикания

"Запинки" в речи встречаются практически у всех маленьких деток, со временем малыш овладеет искусством ораторского мастерства и "выговорится". А справиться ему с этим поможет разучивание стишков, песен, частушек и прочего. Когда ребенок говорит, не стоит его перебивать, наберитесь терпения и выслушайте, что хочет сказать малыш.

Играйте с ребенком в словесные игры, загадывайте загадки, пойте песни, это станет хорошей тренировкой для развития речи, логики, внимания, ребенок станет более уверенным в себе. Делайте ребенку массаж пальчиков рук и ног, занимайтесь пальчиковой гимнастикой.

Если речевые запинки сохраняются у ребенка и после 5-ти лет, тогда покажите малыша логопеду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как приучить ребенка к порядку.



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