Что делать, если у ребенка запинки в речи

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9546.68
ETH/USD
237.97
LTC/USD
46.15
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.38
Родителям
не стоит бить тревогу, если ребенок начал в речи делать запинки. Они могут
возникнуть у детей в любом возрасте и со временем пройти без всякого лечения.
Почему так может происходить и как реагировать папе и маме?
Эксперты
говорят, что чаще всего это явление наблюдается у детей в возрасте 4-5 лет,
когда они уже научились разговаривать. Порой, малышей переполняют эмоции, и они
спешат поделиться с родными своими рассуждениями, переживания и мыслями. Именно
это это безудержное желание выговориться и эмоциональность, приводит к тому,
что одно слово опережает другое, а мысли слова.
Помимо
этого, ребенок может запинаться при общении, когда ему попадаются сложные или
малознакомые слова, или, когда он перевозбужден после активных игр.
Родителям
же не стоит сразу беспокоится и записывать ребенка к врачу. В первую очередь,
проявите терпение и не пытайтесь проговорить за малыша "неправильные" слова.
Так можно усилить психологический барьер между вами и ребенком, и закрепить
случайную оговорку, создав предпосылки для развития невротического заикания
"Запинки"
в речи встречаются практически у всех маленьких деток, со временем малыш
овладеет искусством ораторского мастерства и "выговорится". А справиться ему с
этим поможет разучивание стишков, песен, частушек и прочего. Когда ребенок говорит, не стоит его
перебивать, наберитесь терпения и выслушайте, что хочет сказать малыш.
Играйте
с ребенком в словесные игры, загадывайте загадки, пойте песни, это станет
хорошей тренировкой для развития речи, логики, внимания, ребенок станет
более уверенным в себе. Делайте ребенку массаж пальчиков рук и ног, занимайтесь
пальчиковой гимнастикой.
Если
речевые запинки сохраняются у ребенка и после 5-ти лет, тогда покажите малыша
логопеду.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало о том, как приучить ребенка к порядку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости