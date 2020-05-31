"Новый семейный скандал Регины Тодоренко": поклонники раскритиковали метод телеведущей по воспитанию сына

Теле-дива и ведущая популярных в России передач Регина Тодоренко вызвала новый всплеск критики после того, как опубликовала пост о методах воспитания своего двухлетнего сына Майкла, которого растит вместе с эстрадным исполнителем Владом Топаловым. Свой "лайфхак" знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, ведущая обозначила, что ее предыдущий пост на эту тему был по неизвестной причине удален - возможно, из-за противоречивых советов, - но, учитывая положительный опыт от собственной специфики воспитания, она сделала повторную публикацию. Тодоренко отметила, что главный принцип ее подхода к малышу - это полная свобода в его действиях и предпочтениях.

"Я начала выдумывать варианты, как не сделать ребёнка зависимым от гаджета. Ведь именно запретный плод сладок. С тех пор я сама предлагаю Майклу поиграть с телефоном, объясняя, как обращаться с этой штуковиной. Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость", - пишет Тодоренко в своей публикации.

Кроме того она подчеркнула, что такой же подход использует и в случае излишнего интереса малыша к электрическим розеткам.

"Вместе с Майклом разбираем и собираем прибор, естественно, обесточенный", - поделилась мама и телеведущая.

Конечно, среди восхищенных современным материнским подходом поклонников Тодоренко, нашлись и те, кто назвал такую методику отсутствия запретов и ограничений способом воспитания разбалованного и капризного мальчика.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья Регины Тодоренко и Влада Топалова подверглась серьезной травле после интервью, в котором ведущая пренебрежительно выразилась в адрес женщин, которые подвергаются домашнему насилию. В частности, сама Регина задала риторический вопрос жертвам регулярных побоев: "А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?".

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