Можно ли «испортить» ребенка чрезмерным вниманием

Многие современные родители настолько окружают ребенка заботой и вниманием, что он не может ни шагу ступить самостоятельно. Хорошо это или плохо? Как найти "золотую середину" в своей опеке, чтобы не навредить развитию малыша?

Старшее поколение считает, что современные дети стали слишком избалованы и капризны, потому что их воспитывают совершенно по-другому. Малыш для некоторых мам и пап становится "центром вселенной", поэтому они его слишком балуют своим внимание и любовью. До какого возраста такое поведение допустимо?

Есть разные версии относительно того, как правильно вести себя с детьми и воспитывать их. Одни говорят, что с раннего возраста с ребенком нельзя сюсюкаться и нежничать, а сразу устанавливать ему высокие требования и игнорировать капризы. Но важно понимать, что такое отношения может вызвать у малыша стресс, который способен тормозить его развитие, негативно влияя на психику.

Другие же утверждают, что сначала ребенка нужно окружить теплом, заботой и вниманием, чтобы он чувствовал безопасность рядом с родителями. И уже потом он самостоятельно будет исследовать мир. Если не будет эмоциональной привязанности, внимания и поддержки, тогда ребенок будет всего боятся, он не будет знать, как действовать. Он вырастет послушным, потому что будет запуганным. Но как только достигнет возраста, в котором ощутит силу и возможность самому принимать решения - вот тут родители получат полную отдачу своего метода воспитания. И спишут на то, что "все подростки невыносимые" и "мало в детстве били", не понимая, что как раз своими методами и привели к бунтарскому поведению, скандалам и непониманию.

Эксперты говорят, что не нужно идти на поводу у своих детей, потакать любым капризам, уделять им 100% своего внимания, жертвуя своими потребностями и желаниями. Такая гиперопека приводит к неприятным последствиям.

Известно, что мозг ребенка достигает 90% объема мозга взрослого к 6 годам. Очень важно в эти первые годы жизни обеспечивать потребности малыша в любви, привязанности, внимании, принятии. Это позволит избегать чрезмерного стресса, в итоге физиологические процессы будут проходить правильно, мозг будет хорошо развиваться и функционировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие мамы и папы не раз были свидетелями скандалов, которые устраивает им ребенок, чтобы не идти в детский сад. Почему это место может ему казаться плохим?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!