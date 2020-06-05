kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9706.47

ETH/USD

243.15

LTC/USD

47.32

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг дети Как вести себя с чужими детьми, которые капризничают
commentss НОВОСТИ Все новости

Как вести себя с чужими детьми, которые капризничают

Кричать и бить чужих детей ни в коем случае нельзя

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Как вести себя с чужими детьми, которые капризничают

Наверное, вы не раз замечали, как чужой ребенок может капризничать и вести себя по-хамски. Но в обществе не принято воспитывать чужих детей, разве что можно сделать замечание его родителям. Но что делать, если чужой ребенок намеренно плохо себя ведет по отношению к вам?

В первую очередь, важно помнить, что некоторые вещи детям просто свойственны - и это не намеренное нарушение вашего спокойствия. Так, дети могут громко говорить или смеяться на улице, могут носиться по коридорам общественного места - потому что такое поведение диктуют особенности их возрастного развития.

Но совершенно другое дело, когда ребенок капризничает и ведет себя плохо по отношению к вам. В таких случаях, необходимо свои претензии адресовать напрямую родителям. Если же взрослых рядом нет, и ребенок гуляет сам, то нельзя на него кричать или применять физическое насилие, лучше сделайте замечание.

Трогать чужого ребенка можно только в том случае, если ему или кому-то из окружающих угрожает опасность. Например, ребенок бежит под машину, замахивается камнем на другого человека и т.д.

Если вам приходится говорить с чужим ребенком, используйте доступные его возрасту аргументы, чтобы пояснить, в чем опасность его поведения и почему он поступает плохо. Попросите его не делать то, что причиняет вам дискомфорт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как развлечь ребенка, если он жалуется на скуку. Несколько советов родителям. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/1845922-kak-vesti-sebya-s-chuzhimi-detmi-kotorye-vas-dostayut
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!