Как вести себя с чужими детьми, которые капризничают

Наверное, вы не раз замечали, как чужой ребенок может капризничать и вести себя по-хамски. Но в обществе не принято воспитывать чужих детей, разве что можно сделать замечание его родителям. Но что делать, если чужой ребенок намеренно плохо себя ведет по отношению к вам?

В первую очередь, важно помнить, что некоторые вещи детям просто свойственны - и это не намеренное нарушение вашего спокойствия. Так, дети могут громко говорить или смеяться на улице, могут носиться по коридорам общественного места - потому что такое поведение диктуют особенности их возрастного развития.

Но совершенно другое дело, когда ребенок капризничает и ведет себя плохо по отношению к вам. В таких случаях, необходимо свои претензии адресовать напрямую родителям. Если же взрослых рядом нет, и ребенок гуляет сам, то нельзя на него кричать или применять физическое насилие, лучше сделайте замечание.

Трогать чужого ребенка можно только в том случае, если ему или кому-то из окружающих угрожает опасность. Например, ребенок бежит под машину, замахивается камнем на другого человека и т.д.

Если вам приходится говорить с чужим ребенком, используйте доступные его возрасту аргументы, чтобы пояснить, в чем опасность его поведения и почему он поступает плохо. Попросите его не делать то, что причиняет вам дискомфорт.

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