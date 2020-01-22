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В Японии создали мини-мебель для котов

Мебель внешне совершенно не отличается от изделий для людей

22 января 2020, 14:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Только недавно в сети все умилялись, глядя на центр для щенков в Южной Корее, а теперь пришло время вдохновляться изобретением японцев. Местные мастера разработали целый набор мебели, которая внешне совершенно не отличается от изделий для людей. 

Авторами идеи стали мастера из коллектива Okawa Kagu, которые специализируются на традиционных ремеслах, таких как деревообработка, изготовление стекла и столовых приборов. Специально для котов они разработали уменьшенные копии реальной мебели, и их проект вполне может стать вирусным в сети.

В линии мебели представлены маленькие диваны, столики и даже посуда. Стоят изделия недешево: от 1000 до 2000 долларов за диван. К слову, несмотря на высокие цены, новинки пользуются спросом, а потому мастера планируют расширять ассортимент товаров. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стриминговый сервис Spotify создал плей-лист для скучающих дома животных. Стоит отметить, что каждый трек-лист создан из песен, которые соответствуют характеру собаки, — медленных или более энергичных.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WIhwnLCbMKA&feature=emb_title
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