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Какие вещи в доме могут навредить вашему здоровью

От некоторых элементов интерьера нужно избавиться, чтобы не навредить себе

1 июня 2020, 19:45 comments557
Автор:

Светлана Шкурупий

Какие вещи в доме могут навредить вашему здоровью

Многие люди даже не догадываются, что в доме их окружают вещи, которые незаметно вредят здоровью. Их негативное влияние с недавних пор доказано исследованиями, поэтому стоит задуматься, нужно ли продолжать пользоваться такими вещами.

Тефлоновая сковородка 

Ученые доказали, что покрытие такой сковородки чаще всего бывает токсичным. Не просто так этот предмет отталкивает от себя пищу и не дает ей пригореть. При нагревании температуры выше 230 градусов или повреждении поверхности начинают выделяться ядовитые летучие вещества. Исследователи утверждают, что наличие этих веществ в крови у человека повышает вероятность раковых заболеваний.

Натяжной потолок 

По факту, натяжной потолок состоит из резиновой пленки хлора и фенола. При нагревании они становятся токсичными. Именно поэтому натягивать такие потолки запрещено в сауне. Но и в квартире лучше избегать подобных решений.

Антибактериальное мыло

Такое мыло ничуть не лучше обычного. Но только в нем есть триклозан - химическое соединение, которое негативно влияет на здоровье. Его накопление в организме приводит к нарушению работы мышц, а также ослаблению иммунитета. 

Ламинат

Чаще всего это покрытые на пол выбирают из-за невысокой цены и прочности. Но ламинат не является экологически чистым материалом. В его состав входит формальдегид, запах которого можно почувствовать, вскрыв упаковку. Помимо этого, ламинат выделяет токсины при горении либо перегревании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать квартиру более уютной. Знали эти лайфхаки


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/dom-i-uyut/1849710-kakie-veschi-v-dome-vredyat-vashemu-zdorovyu-izbavtes-ot-nikh-nemedlenno
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