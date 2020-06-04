Пять самых необычных и дорогих продуктов

Есть продукты, которые не встретишь на прилавках магазинов, потому что они очень ценные и редкие. Да, и не каждому по карману. Представляем вам подборку самых необычных деликатесов в мире.

Черная курица

Аям чемани - редкая декоративная порода кур родом из Индонезии. Они имеют доминантный ген, который вызывает гиперпигментацию; это приводит к тому, что куры черные не только снаружи, но и внутри. И мясо, и яйца этой курицы вкусные и очень полезны. Но, полакомиться редкой птицей удается не каждому: стоимость одной черной курицы может доходить до 200 долларов.

Морское ушко

Морское ушко – брюхоногий моллюск. Если посмотреть на его раковину сверху, хорошо заметен спирально закрученный завиток. Но общие очертания его раковины несколько напоминают створку двустворчатых моллюсков. Большинство видов галиотисов обитает в тропических и субтропических водах, некоторые встречаются и в умеренных водах Тихого и Атлантического океанов. Приобрести этот продукт можно от 80 евро за килограмм, а некоторые экземпляры стоят 1000 евро.

Бриллиантовая икра

Содержание аминокислот и витаминов в бриллиантовой икре выше, чем в красной или черной. Светлая икра с янтарным отливом имеет ореховый привкус. Люди, которым удалось ее попробовать, утверждают, что это самый вкусный продукт в мире. Купить ее можно приблизительно за 2000 долларов за 100 г.



Черный арбуз

Это деликатес из Японии. Кроме необычного цвета кожуры и цены, никаких отличий от зеленых арбузов японские собратья не имеют. Растет эта диковинка только на острове Хоккайдо, в объемах, не превышающих десять тысяч экземпляров в год. Стоимость денсукэ варьируется от 3200 до 6000 долларов за штуку.

Виноград "Римский рубин"

Это сорт столового винограда, выращенный и продаваемый полностью в префектуре Исикава, Япония. Он красного цвета и размером с шарик для пинг-понга. Первый виноград Ruby Roman поступил в продажу в августе 2008 года по цене 100 000 японских иен за 700-граммовую гроздь или 26 долларов за виноград. Сегодня гроздь "Римского рубина" стоит не меньше 5400 долларов.

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