Saint Laurent выпустили лыжи, елку и другие новогодние подарки

Дизайнеры французского дома высокой моды Saint Laurent представили стильные новинки на новогоднюю тематику. Стоит отметить, что в создании праздничной коллекции участвовали разные бренды.

Так, результатом коллаборации с Zai Skys стали лыжи стоимостью в 11605 долларов. А вот настоящую елку с неоновыми гирляндами разработали дизайнеры Pinewood Forest. Такое творение продается за 3870 долларов.

Среди рождественских новинок также худи, снежные шары, стаканы Tumbler, футболки, набор хрусталя Baccarat, шоколад Pierre Hermé и записные книжки. Товары из новогодней коллекции уже поступили в продажу на официальном сайте и в концептуальном парижском бутике Saint Laurent Rive Droite.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестный производитель одежды и косметики H&M презентовал новую рекламную кампанию. Известно, что кампейн шведского бренда приурочен к зимнему сезону. Так, новая коллекция включает в себя одежду с рождественскими образами и сюжетами, которую можно надеть не только на праздник, но и в повседневной жизни.