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Saint Laurent выпустили лыжи, елку и другие новогодние подарки

Новинки созданы совместно с разными брендами

20 декабря 2019, 14:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Дизайнеры французского дома высокой моды Saint Laurent представили стильные новинки на новогоднюю тематику. Стоит отметить, что в создании праздничной коллекции участвовали разные бренды. 

Так, результатом коллаборации с Zai Skys стали лыжи стоимостью в 11605 долларов. А вот настоящую елку с неоновыми гирляндами разработали дизайнеры Pinewood Forest. Такое творение продается за 3870 долларов.

Среди  рождественских новинок также худи, снежные шары, стаканы Tumbler, футболки, набор хрусталя Baccarat, шоколад Pierre Hermé и записные книжки. Товары из новогодней коллекции уже поступили в продажу на официальном сайте и в концептуальном парижском бутике Saint Laurent Rive Droite. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестный производитель одежды и косметики H&M презентовал новую рекламную кампанию. Известно, что кампейн шведского бренда приурочен к зимнему сезону. Так, новая коллекция включает в себя одежду с рождественскими образами и сюжетами, которую можно надеть не только на праздник, но и в повседневной жизни.


Источник: https://www.ysl.com/us/rive-droite/shop-product/all/christmas
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