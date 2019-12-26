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Reebok выпустит серию кроссовок в стиле «Том и Джерри»

Стоимость кроссовок будет стартовать от 100 долларов

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всемирно известный бренд спортивной одежды Reebok решил порадовать поклонников культового мультфильма "Том и Джерри", поэтому создал коллекцию с любимыми персонажами. Об этом сообщает издание Shoes-report.

Известно, что купить одежду с изображением Тома и Джерри можно будет после 15 февраля 2020 года. Коллекция будет доступна онлайн, а также в нескольких фирменных магазинах компании, стоимость кроссовок будет стартовать от 100 долларов. 

В нее вошли футболки, куртки, свитшоты, на которых изображены мультяшные герои. Большое внимание бренд уделил созданию кроссовок в стиле "Тома и Джерри", которые могут приобрести как взрослые, так и дети. 

Модель, посвященная неугомонному коту будет в сером цвете с желтыми вставками, она покрыта искусственным мехом, неопреном (нетканым материалом из каучука) и кожей.

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Обувь, посвящена шустрому мышонку Джерри выполнена в светло-коричневом цвете из замши.

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Также Reebok создал кроссовки в стиле мультсериала в целом, для тех, кто не хочет выбирать между персонажами. Они будут выпущены в двух вариантах – с изображением Тома и Джерри, также на них будет логотип мультфильма. 