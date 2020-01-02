Звездные наряды, о которых говорил весь мир в 2019 году

Голливудские знаменитости не упускают возможности блеснуть в своих ярких и роскошных нарядах на светских мероприятиях. Представляем вам подборку красивых платьев и костюмов, которые в 2019 году произвели настоящий фурор.

Дженнифер Лопес

В сентябре прошлого года на показе коллекции Versace 50-летняя актриса Дженнифер Лопес повторила свой образ 20-летней давности. Ее полупрозрачное платье произвело впечатление и запомнилось публике, как самый смелый и откровенный аутфит.





Ева Лонгория

Звезду "Отчаянных домохозяек" Еву Лонгорию отметили на Каннском кинофестивале. Актриса появилась на публике в нежно-розовом платье с откровенным декольте и высоким разрезом, который демонтировал ее стройные ножки.





Эмилия Кларк

Шикарным платьем на церемонии вручения "Эмми" поразила актриса Эмилия Кларк. Ее темно-синий наряд с глубоким декольте вызвал восторг и стал одним из самых обсуждаемых в сети.





Леди Гага

Певица любит удивлять публику эпатажными и дерзкими нарядами, но на вручение премии "Золотой глобус" звезда затмила всех своим нежно-голубым платьем с длинным шлейфом.





Джейсон Момоа

Звезда фильма "Аквамен" на церемонию вручения "Оскара" пришел в светло-розовом костюме с черными вставками, который идеально дополнял платье его супруги. Этот смелый и романтичный выход Джейсона только подогрел любовь поклонниц.





Кендалл Дженнер

Пожалуй, самым откровенным было платье супермодели Кендалл Дженнер, которое она надела на вечеринку журнала Vanity Fair в 2019 году. Наряд открывал спину знаменитости и продемонстрировал ее стройные ноги.





Другой запомнившийся наряд Кендалл Дженнер — ярко-розовое платье, в котором она блистала в Каннах. Оно потрясло модниц по всему миру не только цветом и необычным фасоном.





Тимоти Шаламе

24-летний американский актер Тимоти Шаламе появился на премьере фильма "Король" в стильном костюме с металлическим отливом. Он предпочел более непринужденный look с подвернутыми брючинами и ремнем в тон ткани поверх пиджака.





Дакота Джонсон

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон на премию Governors Awards пришла в белоснежном платье, которое состояло из откровенного бюстье и объемной юбки в пол. В сети похвалили выбор актрисы и отметили, что она сильно похудела.





Cardi B

На церемонии вручения "Грэмми" своим нарядом больше всех удивила американская хип-хоп-исполнительница Cardi B. Ее платье-ракушка вызвало настоящий творческий бум в Интернете и попало на обложки мировых таблоидов.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие наряды на церемонии вручения American Music Awards были признаны самыми неудачными.