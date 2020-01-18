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Жан-Поль Готье завершает карьеру в модной индустрии

В феврале состоится шоу посвященное 50-летию карьеры кутюрье

сегодня, 19:30
Автор:

• Ростопира Наталья

67-летний французский модельер Жан-Поль Готье сообщил о завершении своей карьеры в фэшн-индустрии. Этой новостью кутюрье поделился со своими подписчиками в соцсети Twitter. Согласно сообщению, 22 января состоится последнее шоу с участием Готье. Известно, что представление весна-лето-2020 будет посвящено 50-летию карьеры модельера. 

Стоит отметить, что легендарный кутюрье, основавший свою компанию в 1976 году, закрыл свои линии готовой одежды и мужской одежды в 2014 году. Он также отказался от мерчендайзинга, коммерциализации и маркетинга, которые связаны с созданием 16 коллекций в год, чтобы сосредоточиться на прибыльной кутюрной линии, а также на своей работе в области театра и кино.

Готье, который окончательно вписал свое имя в модный календарь в 1997 году, всегда демонстрировал альтернативный взгляд на моду. Для последней коллекции сезона осень-зима 2019-2020, Готье погрузился в свой легендарный архив и перебрал избранные предметы. Остается только предвкушать, каким именно будет финал пятидесятилетней карьеры дизайнера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Мейзел снял рекламную кампанию Marc Jacobs весна-лето 2020.


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Источник: https://twitter.com/JPGaultier/status/1218207108312764421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218207108312764421&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vogue.co.uk%2Fnews%2Farticle%2Fjean-paul-gaultier-last-couture-show
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