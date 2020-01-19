H&M разрешил оплачивать вещи после выхода из магазина

Всемирноизвестный шведский бренд H&M разрешил своим покупателям расплачиваться за товар после выхода из бутика. По информации издания Associated Press, такая возможность доступна только для покупателей из Америки. Также отмечается, что потребители обязаны участвовать в программе лояльности бренда. Согласно сообщению, оплатить товары можно онлайн, на официальном сайте магазина, или с помощью приложения H&M. Отмечается, что деньги необходимо перевести в течение 30 дней после покупки.

К слову, участие в программе лояльности позволяет накапливать бонусы для будущих покупок, получать электронные чеки, а также следить за специальными акциями и скидками для пользователей. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте H&M или в отдельном приложении. Услуга разработана в сотрудничестве со шведской финансовой компанией Klarna — она занимается банковскими услугами и альтернативными платежными системами.

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