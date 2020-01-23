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Maison Margiela представили кроссовки в виде копыт

В продажу новинки поступят в конце 2020-го года

23 января 2020, 16:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Вчера в рамках кутюрной Недели моды в Париже французский бренд представил новую коллекцию и внимание зрителей привлекли не только эффектные вещи, а и оригинальные кроссовки. Как оказалось, новую обувь Maison Margiela разработали совместно со спортивной маркой Reebok.

Дизайн кроссовок, в первую очередь, вдохновлен моделью таби Maison Margiela в форме копыт, которую бренд выпускает с 1988 года. Однако в рамках коллаборации знаменитую форму объединили с кроссовками Instapump Fury от Reebok 1994 года. В результате были созданы две новые модели кроссовок — на платформе и каблуке, а также с массивной подошвой.

Эта коллаборация стала первой, на которую Maison Margiela решились со времен прихода на должность креативного директора Джона Гальяно в 2014-м году. В продажу новинки поступят в конце 2020-го года в нескольких расцветках, среди которых черная и белая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Dior и Nike Air Jordan показали совместную коллекцию.


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Источник: https://www.instagram.com/maisonmargiela/?hl=uk
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