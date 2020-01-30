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Названы самые модные цвета сезона весна-лето 2020

Цветовую палитру нового сезона представил Pantone

30 января 2020, 16:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Представители всемирно известного института цвета Pantone выделили самые модные оттенки, которые должны быть в гардеробе каждой девушки в сезоне весна-лето 2020. Об этом на своей странице в Instagram сообщил украинский модельер Андре Тан.

По словам дизайнера, основная палитра будет состоять из таких цветов: шафран, зубчик чеснока, палочка корицы и апельсиновая кожура. Уже скоро "вкусные" оттенки будут представлены в новых коллекциях и заполнят магазины. 

Андре Тан рассказал, что шафрановый цвет в одежде будет добавлять вашему образу пикантности, яркости и остроты. Этот стильный, но простой и непритязательный оттенок позволит сохранить позитивный настрой в течении всего дня. 

А вот зубчик чеснока - это смесь зеленого и коричневого цвета, которые символизируют природу, гармонию и единство, поэтому он должен занять почесное место в гардеробе модницы.

Палочка корицы – теплый и пикантный оттенок, который согреет этой весной и придаст вашему образу элегантности и игривости. Этот цвет будет прекрасно гармонизировать с другими оттенками.

Также в сезоне весна-лето 2020 модным будет апельсиновая кожура. Это яркий цвет, который придаст вам легкости, самовыражения и позитивного настроя. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что назван главный цвет 2020 года по версии Pantone.


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