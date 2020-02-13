Презервативы и зажигалки: Saint Laurent выпустил подарки ко Дню влюбленных

Всемирно известный французский модный дом Saint Laurent подготовил для всех влюбленных необычные и оригинальные подарки. В честь романтического праздника компания выпустила новую капсульную коллекцию.

В новую коллекцию вошли: открытки, зажигалки, очки, футболка, брелоки, флешки и чашки с ручками в форме сердец. Есть в коллекции и кое-что погорячее, например, цепочка с вибратором и брендированные презервативы, которые Saint Laurent начали выпускать еще в прошлом году. Сейчас же они выполнены в леопардовом принте и украшены сердечками.

Известно, что новинки можно купить в парижском бутике Saint Laurent Rive Droite. Стоимость — от 2 евро за презервативы до 1395 евро за кофейный набор из фарфора.

Напомним, что параллельно с выпуском одежды, модный дом YSL занимается выпуском декоративной косметики и парфюмерной линии. Нынешним дизайнером коллекций является Энтони Ваккарело.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила новый аромат ко Дню влюбленных.

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