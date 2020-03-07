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Мужчины в женском белье: новая мода покоряет мир

Сеть покоряют фото мужчин в женском белье

сегодня, 18:31
Автор:

• Татьяна Веремеева

Мужчины в женском белье: новая мода покоряет мир

В Австралии компания HommeMystere представила серию белья для мужчин, которое выглядит, как женское. Производитель уверяет, что несмотря на сходство с женским, это белье именно для мужчин. Кроме того, уверяют, что представители сильного пола чувствуют себя очень комфортно, когда на них одето такое белье.


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Источник: https://mozgopit.com/38547/parni-v-zhenskom-bele-novaya-moda-pokoryaet-muzhchin-po-vsemu-miru/
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