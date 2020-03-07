Мужчины в женском белье: новая мода покоряет мир

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
В Австралии компания HommeMystere представила серию белья для мужчин, которое выглядит, как женское. Производитель уверяет, что несмотря на сходство с женским, это белье именно для мужчин. Кроме того, уверяют, что представители сильного пола чувствуют себя очень комфортно, когда на них одето такое белье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости