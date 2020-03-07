Мужчины в женском белье: новая мода покоряет мир

В Австралии компания HommeMystere представила серию белья для мужчин, которое выглядит, как женское. Производитель уверяет, что несмотря на сходство с женским, это белье именно для мужчин. Кроме того, уверяют, что представители сильного пола чувствуют себя очень комфортно, когда на них одето такое белье.

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