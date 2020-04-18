Развлекаемся на карантине: Dior выпустили игру, а Gucci - раскраски

Если ваш запас настольных игр на карантине уже пошел по десятому кругу, модные бренды Dior и Gucci спешат разнообразить досуг.

На сайте компании Dior можно бесплатно скачать мемори-игру. Она состоит из 51 пары карточек с фотографиями Бриджит Нидермайер, которая часто сотрудничает с брендом и снимает кампании для него. На карточках изображена узнаваемая атрибутика, с которой в течение долгих лет ассоциируется бренд.

"В эти непростые времена дом Dior предлагает новый способ помечтать и развлечься с помощью уникальной игры на запоминание, созданной по фотографиям Бриджит Нидермайер", - сообщается на сайте бренда.

Игровые карточки можно скачать на сайте модного дома и распечатать, после чего склеить их с "рубашкой". Правила просты: карточки раскладывают "рубашкой" вверх, каждый игрок по очереди раскрывает одновременно два изображения и, если изображение совпадают, забирает себе пару. Выигрывает тот, кто соберет больше пар.





Кстати, не только Dior позаботился о досуге людей. Модный дом Gucci также присоединился к развлечениям ценителей бренда на карантине. Дизайнеры совместно с художницей Юко Хигучи выпустили книгу-раскраску с необычными героями-зверушками в модных вещах бренда. В книге есть задача по поиску вещей на изображении, сравнении двух картинок и так далее. А на некоторых страницах авторы оставили пространство для творчества - их можно разрисовать. Книгу можно бесплатно скачать на сайте Gucci.

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