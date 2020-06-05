Пять вещей, которые вечно будут на пике популярности

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Светлана Шкурупий
Есть базовые вещи, которые должны быть в гардеробе каждой модницы. Они практичные, стильные и всегда будут актуальны.
Классические синие джинсы
Пожалуй, это самая любимая вещь гардероба. Джинсы отлично разбавят любой выбранный вами образ: от повседневного, спортивного до элегантной классики. Такие джинсы должны быть максимально простого кроя и без лишнего декора.
Белая футболка
Без этой вещи не обходится ни одна модница. Белая футболка идеально сочетается с другой одеждой: джинсами, классическими брюками, шортами, юбками и даже платьями. Она прекрасно подойдет и для повседневного образа и для вечернего.
Классическая белая рубашка
Эта вещь подходит ко всем цветам, формам и тканям, которые нам нравятся больше всего. Она универсальна, элегантна и спортивна одновременно. Эта та вещь, которая не покидает наши гардеробы круглый год.
Топ без рукавов
Из шелка, шифона или смесовых тканей. Выбор модели и цвета за вами, главное правило — как можно меньше деталей и декора.
Джинсовая куртка
Относительно джинсовой куртки конкретных рекомендаций нет. Главное - ваше внутреннее желание носить ту или иную куртку. А дальше дело вкуса.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам.
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