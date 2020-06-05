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Пять вещей, которые вечно будут на пике популярности

Эти вещи сделают ваш образ стильным и элегантным

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять вещей, которые вечно будут на пике популярности

Есть базовые вещи, которые должны быть в гардеробе каждой модницы. Они практичные, стильные и всегда будут актуальны.

Классические синие джинсы

Пожалуй, это самая любимая вещь гардероба. Джинсы отлично разбавят любой выбранный вами образ: от повседневного, спортивного до элегантной классики. Такие джинсы должны быть максимально простого кроя и без лишнего декора.

Белая футболка 

Без этой вещи не обходится ни одна модница. Белая футболка идеально сочетается с другой одеждой: джинсами, классическими брюками, шортами, юбками и даже платьями.  Она прекрасно подойдет и для повседневного образа и для вечернего. 

Классическая белая рубашка 

Эта вещь подходит ко всем цветам, формам и тканям, которые нам нравятся больше всего. Она универсальна, элегантна и спортивна одновременно. Эта та вещь, которая не покидает наши гардеробы круглый год.

Топ без рукавов

Из шелка, шифона или смесовых тканей. Выбор модели и цвета за вами, главное правило — как можно меньше деталей и декора.

Джинсовая куртка 

Относительно джинсовой куртки конкретных рекомендаций нет. Главное - ваше внутреннее желание носить ту или иную куртку. А дальше дело вкуса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам.


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Источник: https://tv.ua/trend/lifestyle/1203795-vechnaya-moda-top-5-veschej-kotorye-vechno-budut-na-pike-populyarnosti
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