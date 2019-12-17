«Холодное сердце 2» собрал в прокате миллиард долларов

В ноябре текущего года состоялась премьера анимационного мультфильма от Disney "Холодное сердце 2". Еще в первый уикенд проката, кинолента побила рекорд по просмотрам, а теперь кассовые сборы достигли отметки в один миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Известно, что более 360 млн долларов фильм собрал в США, а также в Китае (111 млн долл.), в Японии (67 млн долл.) и Великобритании (около 50 млн долл.). Кинокритики считают, что вторая часть мультфильма "Холодное сердце" может стать самой кассовой в этом году.

Согласно сюжету, главная героиня Эльза вместе со своей сестрой Анной и другими героями киноленты отправляются в Зачарованный лес, следуя за таинственным голосом. Героям придется встретиться с множеством преград и повстречать на своем пути новых персонажей.

Напомним, что на киностудию Disney из-за лозунга, который был использован для продвижения "Холодного сердца 2" подали в суд и требуют моральную компенсацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году Disney установила новый исторический рекорд по кассовым сборам. Шесть фильмов компании собрали более миллиардов долларов.