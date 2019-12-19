«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: в сети появились первые отзывы

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Премьера девятого эпизода всемирноизвестной
киносаги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker) в Украине состоится сегодня, 20 декабря. Премьерный показ состоялся 16
декабря в Лос-Анджелесе. В сети уже появились первые отзывы американских
кинокритиков. И они в большей части оказались негативным. Об этом пишет "Голос
Америки".
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил только 56% позитивных
отзывов и статус "гнилой помидор". Отмечается, что фильм получает статус "свежего",
если его рейтинг превышает 60%. Пользователи ресурса сделали заключение –
фильму не хватило фантазии, но он стал достойным завершением полюбившейся
многим саги.
Пользователи крупнейшей в мире базы данных и веб-сайта о кинематографе IMDB в основном также негативно оценили фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход", правда, отзывов еще достаточно мало.
Издание USA Today отмечает, что, несмотря на ожидания фанатов, сага заканчивается с великолепием и разочарованием – режиссер Джей Джей Адамс не воспользовался возможностью создать что-то особенное и поставил точку слишком безопасно.
Издание The Atlantic пишет, что заключающий фильм киносаги
наполнен ностальгией, которую оценили как фанаты первых фильмов из 70-х годов,
так и те, кто познакомился с историей относительно недавно. Обозреватели
отметили, что режиссер очень удачно вводил в фильм новых героев, но окончание
их сюжетных линий оказалось весьма расплывчатым.
В Fox News назвали окончание саги бездушным и слишком закрученным. А в Forbes написали, что рейтинги девятого фильма оказались намного ниже остальных частей киносаги.
Ранее "Комментарии" писали, что Amazon купил права на новый документальный
фильм о Рианне.
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