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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: в сети появились первые отзывы

Западные критики заявили, что девятый фильм «Звездных войн» не оправдал ожидания

сегодня, 02:09
Автор:

• Татьяна Веремеева

Премьера девятого эпизода всемирноизвестной киносаги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker) в Украине состоится сегодня, 20 декабря. Премьерный показ состоялся 16 декабря в Лос-Анджелесе. В сети уже появились первые отзывы американских кинокритиков. И они в большей части оказались негативным. Об этом пишет "Голос Америки".

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил только 56% позитивных отзывов и статус "гнилой помидор". Отмечается, что фильм получает статус "свежего", если его рейтинг превышает 60%. Пользователи ресурса сделали заключение – фильму не хватило фантазии, но он стал достойным завершением полюбившейся многим саги.

Пользователи крупнейшей в мире базы данных и веб-сайта о кинематографе IMDB в основном также негативно оценили фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход", правда, отзывов еще достаточно мало.

Издание USA Today отмечает, что, несмотря на ожидания фанатов, сага заканчивается с великолепием и разочарованием – режиссер Джей Джей Адамс не воспользовался возможностью создать что-то особенное и поставил точку слишком безопасно.

Издание The Atlantic пишет, что заключающий фильм киносаги наполнен ностальгией, которую оценили как фанаты первых фильмов из 70-х годов, так и те, кто познакомился с историей относительно недавно. Обозреватели отметили, что режиссер очень удачно вводил в фильм новых героев, но окончание их сюжетных линий оказалось весьма расплывчатым.

В Fox News назвали окончание саги бездушным и слишком закрученным. А в Forbes написали, что рейтинги девятого фильма оказались намного ниже остальных частей киносаги.

Ранее "Комментарии" писали, что Amazon купил права на новый документальный фильм о Рианне.

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