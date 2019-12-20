Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

Всемирно известная онлайновая база фильмов Internet Movie Database (IMDb) представила свой список фильмов 2020 года, которых зрители ожидают больше всего. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лидером в списке оказался супергеройский фильм "Хищные птицы", премьера которого запланирована на 6 февраля следующего года. Сюжет киноленты расскажет о девушке Джокера –злодейке Харли Квинн, которую сыграет Марго Робби.

Второе место получил фильм "Соник в кино", где создатели совместили анимацию и живую игру актеров. Его премьера тоже состоится в феврале 2020 года, несмотря на то, что изначально Соник должен был выйти на экраны в прошлом месяце. Зрители раскритиковали внешность персонажа, поэтому его пришлось перерисовать.

Третье место досталось американскому боевику "Топ Ган: Мэверик", где главную роль сыграл Том Круз. Выход этой киноленты запланирован на июль 2020 года. Далее в списке идет 25-й фильм про Джеймса Бонда под названием "Не время умирать", который зрители увидят в апреле.

Помимо этого, в рейтинг самых ожидаемых фильмов попали: "Чудо-женщина" (премьера в июне), "Черная вдова" (апрель), "Мулан" (март), "King’s Man: Начало" (сентябрь), "Дюна" (декабрь), "Форсаж 9" (май).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы в этом году признали самыми провальными.