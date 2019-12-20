Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 20.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

В рейтинге оказались десять фильмов

сегодня, 13:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всемирно известная онлайновая база фильмов Internet Movie Database (IMDb) представила свой список фильмов 2020 года, которых зрители ожидают больше всего. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лидером в списке оказался супергеройский фильм "Хищные птицы", премьера которого запланирована на 6 февраля следующего года. Сюжет киноленты расскажет о девушке Джокера –злодейке Харли Квинн, которую сыграет Марго Робби. 

Второе место получил фильм "Соник в кино", где создатели совместили анимацию и живую игру актеров. Его премьера тоже состоится в феврале 2020 года, несмотря на то, что изначально Соник должен был выйти на экраны в прошлом месяце. Зрители раскритиковали внешность персонажа, поэтому его пришлось перерисовать. 

Третье место досталось американскому боевику "Топ Ган: Мэверик", где главную роль сыграл Том Круз. Выход этой киноленты запланирован на июль 2020 года. Далее в списке идет 25-й фильм про Джеймса Бонда под названием "Не время умирать", который зрители увидят в апреле. 

Помимо этого, в рейтинг самых ожидаемых фильмов попали: "Чудо-женщина" (премьера в июне), "Черная вдова" (апрель), "Мулан" (март), "King’s Man: Начало" (сентябрь), "Дюна" (декабрь), "Форсаж 9" (май).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы в этом году признали самыми провальными. 

Источник: https://m.media-amazon.com/images/G/01/IMDb/pr/pdf/IMDbPressRelease_121119TopAnticipated2019._CB1576170447_.pdf
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...