Украинский детектив получил пять наград на фестивале в Колумбии

На международном фестивале фантастики, который прошел в Колумбии, по достоинству оценили фильм украинского производства под названием "Посторонний". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Известно, что эзотерический детектив завоевал пять наград и произвел невероятный фурор. Так, киноленту отметили в номинациях: "Лучший художественный фильм в категории SCI-FI", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор" и "Лучший художник". Впервые фильм был показан на фестивале в Южной Кореи, после чего был представлен на других международных мероприятиях.

А в Украине детектив выйдет на большие экраны в следующем году, точной даты пока нет. Зато известно, что главную роль-сыщика в нем сыграла 39-летняя украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова. Именно ей придется расследовать два мистических исчезновения людей и понять, что объединяет эти случаи, а главное – кто виноват.

Напомним, что украинский фильм "Посторонний" недавно был отмечен наградой на международном фестивале в Канаде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из украинских фильмов поборется за престижную премию "Оскар"