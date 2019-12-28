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Роберт Дауни-младший выпустил собственный сериал

Сериал транслируется на Youtube

сегодня, 12:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Актер Роберт Дауни-младший, которого многие любят за роль Железного человека в фильмах вселенной Marvel, объявил о запуске собственного проекта. Вместе со своей женой Сьюзан он запустил на Youtube документальный сериал.

Новое шоу создано для платформы YouTube Originals и называется "Age of AI" (“Эра искусственного интеллекта”). Это образовательный проект, в котором актер расскажет о последних достижениях в данной области и развеет популярные мифы.

Премьера "The Age of A.I." состоялась 18 декабря и на данный момент пользователям платформы доступны 4 из 8 серий, а вторая половина будет доступна 15 января. Обычные пользователи также могут смотреть по 1 эпизоду шоу каждую неделю, но с рекламными вставками.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потасовка между мышами в лондонском метро: лучшая фотография животных в 2019 году. По мнению, студента факультета биологии Бристольского университета лучшим способом фотографирования диких животных является ожидание. Так, он лег на платформу одной из станций метро, дожидаясь хорошего кадра. 

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Источник: https://youtu.be/5IvQ3fYKnfM
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