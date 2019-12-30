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Кевина из «Один дома» заменили на Сильвестра Сталлоне

Главным героем культового фильма стал Сталлоне

сегодня, 21:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские блогеры представили свою версию культового фильма "Один дома", где с помощью приложения DeepFake изменили лицо главного героя. Видео опубликовано на YouTube-канале "Ctrl Shift Face" и собрало уже более 3 млн просмотров.

В 7-минутном ролике показаны отрывки всеми любимого фильма "Один дома", где главную роль исполнил 10-летний Маколей Калкин. Но с помощью приложения DeepFake лицо главного героя было заменено на лицо американского актера, звезды фильма "Рэмбо" Сильвестра Сталлоне. Была изменена не только внешность, но и голос героя. Видео назвали "Home Stallone". 

Помимо маленького Кевина, лицо Сталлоне переместили и на других героев кинокартины. Также авторы видео решили изменить сюжет истории и сделали его более драматичным, в конце фильма Кевин действительно остается один, так как его семья погибает в авиакатастрофе. Кадры из самолета были вставлены из другого фильма – "Пункта назначения".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто сыграет главные роли в перезапуске комедии "Один дома".

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