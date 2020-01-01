Что посмотреть на праздники: 7 лучших новогодних фильмов

После празднования Нового года, боя курантов, наполненных бокалов шампанского и накрытых столов, всех ждет еще несколько дней выходных, которые нужно будет чем-то занять. Для тех, кто не хочет много гулять по морозу, скрасить уютный домашний вечер помогут рождественские фильмы.

Один дома (1990)

Любимая миллионами зрителей и одна из самых смешных семейных комедий, которую мы с удовольствием пересматриваем из года в год и все также веселимся забавному сюжету и смекалке главного героя, исполненного Маколеем Калкиным.





Реальная любовь (2003)

Очаровательный и романтичный рождественский фильм о чудесах, которые случаются… или не случаются. Каждая из историй любви происходит будто отдельно, но в итоге получается, что все персонажи так или иначе связаны друг с другом.





Рождественская история (2009)

Еще одна экранизация повести Чарльза Диккенса, которую снял мастер режиссуры Роберт Земекис и студия Дисней. Главных героев — троих призраков и самого скрягу Скруджа — сыграл Джим Керри. Не смотря на новизну мультипликационного фильма, эта история давно стала классикой рождественской тематики и быстро полюбилась зрителям по всему миру.





"Секретная служба Санта-Клауса" (2011)

Никогда не задумывались о том, как Санта-Клаус успевает развезти за одну ночь столько подарков? Создатели мультфильма "Секретная служба Санта-Клауса" знают ответ на этот вопрос. Секрет Санты – это огромная армия дисциплинированных эльфов, суперсовременное оборудование и отлаженная система упаковки и доставки игрушек, почти не дающая сбоев.





Новогодний корпоратив (2016)

Сюжет данной истории закручен вокруг молодого человека, который живет своей обычной и спокойной жизнью, даже не догадываясь, что в его компании большие проблемы. По сюжету "Новогоднего корпоратива" его сестра, будучи генеральным директором компании, грозит закрыть филиал своего нерадивого братца, если тот не поднимет показатели. И тут в голову нашему герою приходит гениальная идея - необходимо забабахать грандиозную рождественскую вечеринку.





Очень плохие мамочки 2 (2017)

В центре сюжета возникают молодые, харизматичные и красивые мамы. Все они разные, но каждая из них прекрасна по-своему и именно поэтому им удается отлично дополнять друг друга. Накануне Нового года каждая из них наладила отношения в своей семье и готова была приступить к предрождественским заботам. Однако грандиозные планы празднично настроенных подруг разрушат их матери, которые внезапно решают навестить своих дочерей.





Николь (2019)

Рождественская сказка 2019 года "Николь" расскажет о необычной семье, для которой рождественская ночь – это не только семейный праздник, но и самое продуктивное рабочее время. Крис Кринг, глава семьи, много лет выполняет миссию Санта-Клауса, однако в один момент он понимает, что ему пора покидать образ исполнителя желаний. Он хочет передать пост своему сыну Нику, однако тот не до конца уверен в своих силах.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто сыграет главные роли в перезапуске комедии "Один дома".