В Marvel появится первый супергерой-трансгендер

В одном из ближайших выпусков нью-йоркского издательства комиксов Marvel появится супергерой-трансгендер. Как передает новостная служба BBC, ссылаясь на продюсера компании Кевина Файги, это первый в истории киновселенной представитель ЛГБТ-сообщества.

"Совсем скоро среди известных вам супергероев появится и трансгендер. Мы сейчас работает над созданием этого фильма", – поделился Файги.

Он также добавил, что в киновселенной планируют добавлять и других персонажей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества.

Напомним, что ранее сообщалось, что Marvel планирует масштабный кроссовер "Мстители против Людей Икс" для франшизы "Мстители".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Marvel работают над созданием нового злодея. Главным злодеем этой истории является Доктор Дум. Фанаты считают, его могущественнее даже самого Таноса. Также отмечается, что есть намеки на заинтересованность студии в том, чтобы вернуть братьев Руссо в команду, учитывая их предыдущий успех. Ранее они заявляли, что "Секретные войны" - это та история, которая вернет их к работе в Marvel.



