Вышел жуткий трейлер фэнтезийного хоррора «Гретель и Гензель»

В сети опубликовали новый трейлер американского фильма ужасов "Гензель и Гретель", премьера которого состоится в конце января 2020 года. Видео появилось на официальном YouTube-канале Orion Pictures и собрало почти миллион просмотров.

Сюжет рассказывает историю девочки Гретель и ее младшего брата Гензеля, которые живут в сказочном лесу. Отправившись на поиски еды, они обнаружили дом таинственной старухи, которая накормила их и предоставила приют. Но пожилая дама оказалась ведьмой и главным героям предстоит столкнуться с настоящим злом.

Известно, что режиссером фильма выступил Оз Перкинс, известный по кинокартинах "Февраль" и "Я прелесть, живущая в доме". Главные роли в экранизации сказки братьев Гримм исполнила 17-летняя София Лиллис и Сэм Лики.

Напомним, недавно в сети появился трейлер нового американского фильма ужасов "Остров фантазий".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вышел трейлер супергеройской кинокартины "Чудо-женщина 1984", премьера которой запланирована на июль 2020 года.