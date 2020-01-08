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Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

Молодому актеру досталась главная роль в байопике Джеймса Мэнголда

сегодня, 21:05
Автор:

• Ростопира Наталья

24-летняя звезда научно-фантастической киноработы "Интерстеллар" Тимоти Шаламе сыграет легенду поп-музыки. Так, молодому американскому актеру досталась роль Боба Дилана в новой киноленте 56-летнего американского сценариста Джеймса Мэнголда. Стоит отметить, что режиссёру  также принадлежат культовые фильмы "Форд против Феррари" и "Логан".

Как передает издание The Hollywood Reporter, производством байопика Мэнглонда займется киностудия Fox Searchlight, над сценарием работает Джей Кокс. А вот, исполнительным продюсером выступит сам Боб Дилан.

Стоит отметить, что рабочее название картины - Going Electric, однако официальное название фильма пока неизвестно. Со слов создателей киноленты, в основу фильма легла книга Элайджи Уолда под названием Dylan Goes Electric, в основу сюжета которой легла история перехода музыканта от фолка к року. Официальная дата премьеры с участием Тимоти Шаламе пока что не разглашается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская телевизионная звезда и журналистка Ольга Фреймут откровенно рассказала своим подписчикам в Instagram о своем отношении к бывшему коллеге по проектам "Нового канала".


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/timothee-chalamet-play-bob-dylan-biopic-james-mangold-1267398?fbclid=IwAR34Nj4S55Ci3szVVy69Jmzo99P_WmfgdlX8q6lVTkDFPZC5EaU4bmy2Gi4
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