Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

24-летняя звезда научно-фантастической киноработы "Интерстеллар" Тимоти Шаламе сыграет легенду поп-музыки. Так, молодому американскому актеру досталась роль Боба Дилана в новой киноленте 56-летнего американского сценариста Джеймса Мэнголда. Стоит отметить, что режиссёру также принадлежат культовые фильмы "Форд против Феррари" и "Логан".

Как передает издание The Hollywood Reporter, производством байопика Мэнглонда займется киностудия Fox Searchlight, над сценарием работает Джей Кокс. А вот, исполнительным продюсером выступит сам Боб Дилан.

Стоит отметить, что рабочее название картины - Going Electric, однако официальное название фильма пока неизвестно. Со слов создателей киноленты, в основу фильма легла книга Элайджи Уолда под названием Dylan Goes Electric, в основу сюжета которой легла история перехода музыканта от фолка к року. Официальная дата премьеры с участием Тимоти Шаламе пока что не разглашается.

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