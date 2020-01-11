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HBO снимет мини-сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Над мини-сериалом будет работать режиссер оригинальной ленты

сегодня, 02:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Южнокорейский комедийно-драматический фильм "Паразиты" недавно получил престижную кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет фильма настолько впечатлил зрителей, что телеканал НВО решил выпустить по его мотивам мини-сериал. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что над проектом будет работать южнокорейский режиссер Пон Чжун-хо, который снимал оригинальную ленту. Детали сюжета, как и актерский состав мини-сериала держится в секрете. Неизвестна пока и дата выхода киноленты.

Напомним, что фильм "Паразиты" вышел на большие экраны в июне 2019 году и при бюджете в 11 млн долларов сумел собрать в мировом прокате более 110 млн долларов. Сюжет рассказывает историю бедной семьи, которая обманом втирается в доверие богатой семьи, но безобидное самозванство приводит к неожиданным и трагическим последствиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что самым популярным сериалом 2019 года был признан "Мандалорец", премьера которого состоялась в ноябре прошлого года.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/parasite-hbo-limited-series-bong-joon-ho-adam-mckay-1203462319/
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