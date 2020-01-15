Стало известно, сколько стоит кукла малыша Йоды из «Мандалорца»

В конце прошлого года на сервисе Disney + вышел новый сериал из вселенной "Звездных войн" под названием "Мандалорец", который тут же побил все рекорды по просмотрам. Зрителей привлек не только сюжет кинокартины, но и один из героев – малыш Йода. Оказалось, что кукла этого персонажа стоит несколько миллионов долларов.

Во время съемок одного из эпизодов сериала, актер, играющий разведчика, должен был ударить малыша Йоду за то, что тот укусил его за палец. Но актер немного перестарался и сильно ударил куклу персонажа, поэтому перед следующим дублем режиссер проекта решил назвать ее стоимость. Он подошел к актеру и попросил его быть аккуратнее, ведь "малыш" стоит около 5 миллионов долларов.

Актер признался, что потом боялся играть в этом эпизоде, чтобы не повредить куклу и не платить за нее ущерб, но сцена была отыграна отлично, без происшествий.

Напомним, что после выхода "Мандалорца" малыш Йода стал звездой мемов, у него даже появилась собственная страничка в Twitter.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что поклонники "Мандалорца" создали петицию с просьбой создать эмодзи с малышом Йодой.

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