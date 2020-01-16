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Стало известно, когда выйдет спин-офф к «Игре престолов»

Сериал официально завершился весной прошлого года

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Поклонники фэнтезийной саги "Игры престолов" замерли в ожидании спин-оффа, о запуске которого объявили в октябре 2019 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что сериал стал одним из самым дорогих и популярных в истории. Последние серии киноленты вышли весной прошлого года, но многие зрители остались недовольны тем, как завершилась история. Тогда создатели проекта решили запустить спин-офф под названием "Дом дракона", который расскажет события, случившиеся за 300 лет до начала сюжета оригинальной ленты. 

Директор телеканала НВО Кейси Блойс признался, что выход сериала запланирован на 2022 год, но точной даты пока нет. Сценарий сейчас находится на стадии разработки, всего в спин-оффе будет десять серий.

Напомним, что сначала НВО хотел снять приквел сериала "Долгая ночь", где зрителям хотели раскрыть тайну происхождения Белых ходоков. Но потом создатели проекта отказались от идеи и решили выпустить спин-офф с другим сюжетом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шоураннер "Игры престолов" объяснил, как в кадр сериала попал кофейный стаканчик.


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Источник: https://deadline.com/2020/01/game-of-thrones-prequel-house-of-the-dragon-premiere-date-2022-hbo-boss-more-got-pilot-naomi-watts-1202831792/
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