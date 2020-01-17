Продолжение сериала «Друзья» оказалось под угрозой

Поклонники культового американского ситкома "Друзья" обрадовались, когда в ноябре 2019 года появилась информация о том, что сериал получит продолжение. Но сейчас эта идея под угрозой срыва, ведь студия не может договориться с актерами по поводу гонорара. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что продолжение "Друзей" должно было выйти на экраны в форме спецвыпуска, в котором заинтересовано большое количество людей, в том числе и актеры оригинальной ленты. Но звезды сериала за свою работу хотят получить слишком высокие гонорары, которые студия им предложить не в состоянии.

Источник сообщает, что проект пока не утвержден и находится на стадии "может произойти", если будут согласованы все нюансы и стороны достигнут между собой соглашения. Поклонникам ситкома приходится только ждать новой информации и надеяться, что студия и актерский состав сумеют найти золотую середину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что фанаты "Друзей" имели возможность купить вещи из культового сериала на аукционе.

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