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Продолжение сериала «Друзья» оказалось под угрозой

Спецвыпуск «Друзей» пока на стадии «может произойти»

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Поклонники культового американского ситкома "Друзья" обрадовались, когда в ноябре 2019 года появилась информация о том, что сериал получит продолжение. Но сейчас эта идея под угрозой срыва, ведь студия не может договориться с актерами по поводу гонорара. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что продолжение "Друзей" должно было выйти на экраны в форме спецвыпуска, в котором заинтересовано большое количество людей, в том числе и актеры оригинальной ленты. Но звезды сериала за свою работу хотят получить слишком высокие гонорары, которые студия им предложить не в состоянии. 

Источник сообщает, что проект пока не утвержден и находится на стадии "может произойти", если будут согласованы все нюансы и стороны достигнут между собой соглашения. Поклонникам ситкома приходится только ждать новой информации и надеяться, что студия и актерский состав сумеют найти золотую середину. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что фанаты "Друзей" имели возможность купить вещи из культового сериала на аукционе. 


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Источник: https://deadline.com/2020/01/friends-reunion-special-may-be-hbo-max-parties-cant-reach-agreement-1202831950/
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