Назван самый популярный сериал на Netflix

На популярной американской стриминговой платформе Netflix определили самый просматриваемый сериал. Об этом сообщает издание Variety.

Самым популярным оказался первый сезон фэнтезийного телесериала "Ведьмак", который посмотрели уже около 80 млн зрителей по всему миру. Премьера киноленты состоялась в декабре 2019 года и по просмотрам обогнала такие сериалы, как "Корона" и "Ты".

Издание сообщает, что недавно платформа Netflix изменила свою систему подсчета просмотров, поэтому количество зрителей выросло на 30%. Если раньше для "галочки" нужно было, чтобы зритель просмотрел 70% видеоконтента, то сейчас для учета достаточно 2 минут просмотра фильма или сериала.

Напомним, что сериал "Ведьмак" рассказывает об охотнике на монстров по имени Геральд, который пытается найти свое место в мире. В ноябре прошлого года кинолента официально была утверждена на второй сезон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что сериал "Мандалорец" за короткое время побил рекорды по просмотрам и был признан самым популярным за 2019 год.

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