Киностудия Disney готовит ремейк мультфильма «Бэмби»

Всемирно известная киностудия Disney решила порадовать поклонников классических мультфильмов и начала работу над ремейком "Бэмби". Об этом сообщает издание Deadline.

Сценаристами нового проекта стали Женева Робертсон-Дворет, известная по работе над фильмом "Капитан Марвел", и Линдси Бир. А вот кто будет режиссировать мультфильм пока неизвестно.

В новом "Бэбми" хотят применить технологию гиперреалистичности в изображении животных. Именно такую технологию студия применила, когда создавала киноленту "Король Лев", премьера которой состоялась в 2019 году и произвела фурор в мировом прокате. Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в "Бэмби" есть настоящие люди.

К слову, сама кинокомпания Disney пока воздерживается от комментариев по поводу работы над ремейком известного мультфильма.

Напомним, что анимационный фильм "Бэмби" был снят в 1948 году по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Этот мультфильм был номинирован на "Оскар" в трех номинациях и получил кинопремию "Золотой глобус".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Disney установила новый исторический рекорд.

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