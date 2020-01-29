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Киностудия Disney готовит ремейк мультфильма «Бэмби»

Новый «Бэмби» выйдет в цифровой версии

сегодня, 19:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всемирно известная киностудия Disney решила порадовать поклонников классических мультфильмов и начала работу над ремейком "Бэмби". Об этом сообщает издание Deadline.

Сценаристами нового проекта стали Женева Робертсон-Дворет, известная по работе над фильмом "Капитан Марвел", и Линдси Бир. А вот кто будет режиссировать мультфильм пока неизвестно. 

В новом "Бэбми" хотят применить технологию гиперреалистичности в изображении животных. Именно такую технологию студия применила, когда создавала киноленту "Король Лев", премьера которой состоялась в 2019 году и произвела фурор в мировом прокате.  Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в "Бэмби" есть настоящие люди. 

К слову, сама кинокомпания Disney пока воздерживается от комментариев по поводу работы над ремейком известного мультфильма. 

Напомним, что анимационный фильм "Бэмби" был снят в 1948 году по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Этот мультфильм был номинирован на "Оскар" в трех номинациях и получил кинопремию "Золотой глобус".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Disney установила новый исторический рекорд.


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Источник: https://deadline.com/2020/01/disneys-bambi-will-follow-in-paw-prints-of-the-lion-king-1202840642/
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