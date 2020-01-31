В Голливуде изменили правила съемок сексуальных сцен

Голливудский профсоюз SAG-AFTRA решил изменить правила съемок сцен сексуального характера в фильмах. Об этом сообщает издание The Independent.

Теперь в голливудских кинокартинах сцены секса будут сниматься в присутствии специального координатора. Такие меры помогут предотвратить неподобающее поведение и сексуальные домогательства, случаи которых в Голливуде участились.

Согласно новым правилам, координатор заранее встречается с создателями фильма, сценаристами и актерами и обсуждает все детали интимной сцены. В частности, герои киноленты должны объяснить, какой уровень обнаженности в сцене будет для них допустимый. Также координатор проверяет подробности изображаемой постельной сцены в сценарии.

Представители профсоюза SAG-AFTRA считают, что подобные правила и протоколы четко обозначают обязанности всех сторон и они достаточно гибкие, чтобы подстраиваться под определенную ситуацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда сериала "Игры Престолов" Эмилия Кларк попала под давление продюсеров, потому что не хотела обнажаться перед камерой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!