Киностудия Disney начала работать над продолжением «Аладдина»

Приключенческий фэнтези-фильм "Алладин" получит продолжение и режиссировать работу снова будет Гай Ричи. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что идея запуска второй части обсуждалась еще после премьеры "Алладина" в мае 2019 года. Но окончательное решение было принято киностудией недавно. Проект уже запущен в разработку, над его сценарием будет работать Джон Гэйтинс, известный своей работой над фильмами "Джон Картер" и "Живая сталь", а компанию ему составит Андреа Берлофф ("Кухня"). В режиссерское кресло снова сядет Гай Ричи.

Инсайдер сообщает, что во второй части "Алладина" снова появится Уилл Смит, который сыграл Джина, а вот другие роли будут распределять, когда будет полностью готов сценарий.

Напомним, что первая часть "Алладина" собрала в мировом прокате более миллиарда долларов, при бюджете в 183 млн. Создатели надеются, что продолжение фильма будет таким же успешным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Disney объявила о перезапуске "Крепкого орешка".

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