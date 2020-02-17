Кассовые сборы «Соника в кино» установили рекорд

На прошлой неделе в Украине состоялась премьера фильма "Соник в кино", снятого на основе видеоигр от компании Sega. За первый уикенд проката кинолента собрала почти 60 млн долларов, тем самым установив рекорд. Об этом сообщает издание Box Office Mojo.

Анимационная картина смогла стать абсолютным рекордсменом среди всех экранизаций на видеоигры. На данный момент "Соник" собрал 111 млн долларов при бюджете в 85 млн, и учитывая заинтересованность, кинолента может принести создателям неплохую прибыль.

Известно, что в центре сюжета - внеземной синий еж, способный бегать со сверхзвуковой скоростью. Главному персонажу придется столкнуться со сложностями жизни на Земле и противостоять злодейскому доктору Роботнику. В фильме сочетается живая игра актеров и анимация, а главную роль в нем сыграли Бен Шварц, Джеймс Марсден и Джим Керри.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после выхода первого трейлера большинство фанатов Соника оказались недовольны его образом: больше всего критике подвергались лицо и пропорции. Кинокомпании пришлось перерисовать внешность персонажа и потратить на это 5 млн долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!