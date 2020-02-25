Украинскую комедию покажут в США и Канаде

Украинский комедийный фильм "Безумная свадьба 2" запускают в международный прокат. Теперь его смогут увидеть жители США, Канады и других государств. Об этом сообщает издание Film. ua.

Известно, что эта комедия стала победителем одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Общая смета ленты составила 15 миллионов гривен. От Госкино создатели получили финансовую поддержку на производство фильма размером 7 млн. грн (46,7% общей стоимости производства фильма). Первая часть "Безумной свадьбы" была очень успешной, поэтому создатели решили продолжить историю главных героев.

Известно, что премьера фильма одновременно начнется в трех странах - США, Канаде и Чехии. А в начале февраля кинолента стартовала в Польше, где демонстрировалась на оригинальном языке с субтитрами.

Напомним, что "Безумная свадьба 2" расскажет, как сложилась жизнь главных героев - семьи Сюрдюков, и как они будут готовится к свадьбе второй дочери.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская группа MOZGI выпустила саундтрек к "Безумной свадьбе 2".

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