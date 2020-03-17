Премьера фильма «Черная вдова» перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

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Сегодня, 17 марта,
кинокомпания Disney перенесла премьеру нового фильма из киновселенной
Марвел под названием "Черная вдова" на неопределенный срок из-за
распространения китайского коронавируса Covid-19 по всему миру. Об этом сообщает американское
издание The Hollywood Reporter (THR).
Компания планировала
выпустить фильм в прокат уже 1 мая, но из-за массовых карантинов и закрытия
кинотеатров по всему миру премьера пока не состоится.
В США массово
закрываются кинотеатры, особенно в местах регистрации случаев коронавируса, а
сетевые кинозалы на неопределенный срок прерывают свою деятельность.
"Черная вдова" — не
первый фильм Disney, премьеру которого
перенесли на фоне вспышки китайского коронавируса. Ранее кинокомпании пришлось
перенести "Мулан" и "Новые мутанты" из-за мировой пандемии. А Universal перенесла
новый "Форсаж 9" на целый год — с мая 2020 на апрель 2021 года.
Как сообщал портал "Комментарии",
от коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина — это вторая подтвержденная
смерть в стране от новой болезни.
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