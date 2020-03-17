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Премьера фильма «Черная вдова» перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

«Черная вдова» — не первый фильм, премьеру которого перенесли из-за коронавируса

17 марта 2020, 23:15
Автор:

• Антон Варанов

Премьера фильма «Черная вдова» перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса

Сегодня, 17 марта, кинокомпания Disney перенесла премьеру нового фильма из киновселенной Марвел под названием "Черная вдова" на неопределенный срок из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 по всему миру. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter (THR).

Компания планировала выпустить фильм в прокат уже 1 мая, но из-за массовых карантинов и закрытия кинотеатров по всему миру премьера пока не состоится.

В США массово закрываются кинотеатры, особенно в местах регистрации случаев коронавируса, а сетевые кинозалы на неопределенный срок прерывают свою деятельность.

"Черная вдова" — не первый фильм Disney, премьеру которого перенесли на фоне вспышки китайского коронавируса. Ранее кинокомпании пришлось перенести "Мулан" и "Новые мутанты" из-за мировой пандемии. А Universal перенесла новый "Форсаж 9" на целый год — с мая 2020 на апрель 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", от коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина — это вторая подтвержденная смерть в стране от новой болезни.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/black-widow-release-date-moved-coronavirus-concerns-1284288
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