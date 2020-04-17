Определен лучший фильм для домашнего просмотра

Комедийно-драматическая кинолента Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде" получила очередную премию. На этот раз ее признали лучшей для домашнего просмотра. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Эксперты в области кино назвали победителей премии Home Media Awards. В этом году главную награду получил фильм "Однажды…в Голливуде", где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Его признали лучшим релизом для домашнего просмотра. Но помимо этого, фильм еще победил в категории "Титул года".

Напомним, что премьера комедийной драмы состоялась летом 2019 года и произвела фурор, собрав в прокате более 370 млн долларов. Сюжет фильма повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Киноленту оценили по достоинству, ведь она получила два "Оскара", три "Золотых глобуса", награду на Канском фестивале и множество других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Квентин Тарантино подумывает сделать из фильма "Однажды…в Голливуде" книгу. Сейчас режиссер делает заметки и вполне возможно воплотит эту идею в реальность.

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