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В разработку запущен третий сезон «Мандалорца»

Премьера второго сезона должна состояться осенью 2020 года

сегодня, 19:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

В разработку запущен третий сезон «Мандалорца»

Популярный американский космический вестерн "Мандалорец" продлили на третий сезон. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что кинолента вышла на стриминговом сервисе Disney+ в конце 2019 года и сразу же завоевала сердца зрителей. По данным платформы, несмотря на то, что в эфир вышло всего 4 эпизода сериала, он был признан самым популярным за 2019 год. Спрос на него был в 32 раза выше, чем на другие сериалы, транслируемые на сервисе.

Сейчас зрители ожидают выхода второго сезона, который запланирован на осень 2020 года. Но создатели фильма уже объявили о том, что в разработку запущен и третий. Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием, и команда разрабатывает концепт-арты. Детали сюжета держатся в секрете.

Напомним, действие сериала "Мандалорец" происходит пять лет спустя после падения Галактической Империи. В центре сюжета одинокий охотник за головами, представитель некогда могучего народа благородных воинов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малыш Йода из сериала "Мандалорец" стал звездой мемов.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/the-mandalorian-season-3-in-the-works-disney-plus-1234586103/
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