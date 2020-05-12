Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.05.2020

BTC/USD

8740.35

ETH/USD

189.41

LTC/USD

42.22

НБУ 12.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Стало известно, когда выйдет новый сезон «Симпсонов»
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда выйдет новый сезон «Симпсонов»

Новый сезон будет транслироваться на телеканале Fox

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, когда выйдет новый сезон «Симпсонов»

Для поклонников культового американского мультсериала "Симпсоны" есть радостная новость - новые серии выйдут в этом году. Об этом сообщает издание The Futon Critic.

Известно, что 32-му сезону "Симпсонов" быть. Он будет транслироваться на телеканале Fox с осени 2020 года, но точной даты премьеры пока нет. Новый сезон, как и предыдущие, будет радовать зрителей своим острым юмором и смешными пародиями, затрагивая актуальные и насущные проблемы общества.

Помимо этого, на экраны в этом году выйдет новый 19-й сезон "Гриффинов" и 11-й сезон "Закусочной Боба".

Напомним, что сериал "Симпсоны" трижды включен в Книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный ситком в истории, как телевизионный сериал с наибольшим количеством приглашенных звезд и как самый продолжительный анимационный ситком по количеству серий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2019 года в сети прошел слух о том, что мультсериал "Симпсоны" закрывают. Однако, продюсер проекта быстро сделал опровержение и заявил, что кинолента продлена до 33-го сезона. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.thefutoncritic.com/news/2020/05/11/fox-announces-fall-2020-schedule-561002/20200511fox01/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...