Стало известно, когда выйдет новый сезон «Симпсонов»

Для поклонников культового американского мультсериала "Симпсоны" есть радостная новость - новые серии выйдут в этом году. Об этом сообщает издание The Futon Critic.

Известно, что 32-му сезону "Симпсонов" быть. Он будет транслироваться на телеканале Fox с осени 2020 года, но точной даты премьеры пока нет. Новый сезон, как и предыдущие, будет радовать зрителей своим острым юмором и смешными пародиями, затрагивая актуальные и насущные проблемы общества.

Помимо этого, на экраны в этом году выйдет новый 19-й сезон "Гриффинов" и 11-й сезон "Закусочной Боба".

Напомним, что сериал "Симпсоны" трижды включен в Книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный ситком в истории, как телевизионный сериал с наибольшим количеством приглашенных звезд и как самый продолжительный анимационный ситком по количеству серий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2019 года в сети прошел слух о том, что мультсериал "Симпсоны" закрывают. Однако, продюсер проекта быстро сделал опровержение и заявил, что кинолента продлена до 33-го сезона.

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