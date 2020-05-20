«Блондинка в законе» вернется на экраны: кто сыграет культовую роль

Американская комедия "Блондинка в законе" получит третью часть. Слухи о продолжении фильма ходили уже давно, но кинокомпания MGM лишь недавно объявила об этом официально, а также утвердила сценаристов. Такую информацию предоставило издание The Hollywood Reporter.

Над проектом будет работать американская комедиантка и сценаристка Минди Калинг, известная по фильмах "8 подруг Оушена" и "Офис", а также Дэниел Гур, который написал несколько комедийных ток-шоу, включая "Ежедневное шоу" и "Последний звонок".

А главную героиню, спустя 20 лет, снова сыграет непревзойденная Риз Уизерспун. Благодаря этой роли актриса получила всемирную популярность и номинацию на премию "Золотой глобус". В третьей части фильма главная героиня, как намекают авторы, попытается сделать политическую карьеру.

Напомним, что первая часть фильма "Блондинка в законе" вышла в 2001 году и стала очень успешной. При бюджете в 18 млн долларов кинолента заработала в прокате более 140 млн. А спустя два года кинокомпания выпустила вторую часть, которая была не менее успешной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Риз Уизерспун удалось стать "Блондинкой в законе".

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