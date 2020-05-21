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Танос или Дарт Вейдер: кто стал самым популярным кинозлодеем

В сети появился рейтинг главных кинозлодеев в истории

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Танос или Дарт Вейдер: кто стал самым популярным кинозлодеем

Во время просмотра супергеройского блокбастера у зрителей может возникнуть симпатия не только к положительным героям, которые спасают планету, но и какому-нибудь харизматичному отрицательному персонажу. Эксперты решили выяснить, кого же из кинозлодеев считают самым главным. Об этом сообщает издание The Villain Index.

Оказалось, что в рейтинге самым популярных кинозлодеев всех времен первое место занял Танос, которого в "Мстителях" сыграл Джош Бролин. Персонаж, который одним щелчком пальцев уничтожил половину человечества, чтобы "обновить" мир, полюбился миллионам зрителей, поэтому его рейтинг составит 81,05%.

На втором месте оказался Дарт Вейдер (Дэвид Проуз) - центральный персонаж первых шести эпизодов саги "Звездные войны", он получил 69,2 %. А тройку лидеров замкнул Джокер из фильма "Темный рыцарь" в исполнении Хит Леджера. Рейтинг этого персонажа составил 66,57%.

Также зрителям понравился темный волшебник Волан-де-Морт из "Гарри Поттера" (49,96%) и персонаж вселенной "Звездных войн" Кайло Рен (48,45%).

Известно, что рейтинг рассчитывался из нескольких позиций. Во внимание принимали отзывы критиков на сайте Rotten Tomatoes, поисковые запросы в Google и число просмотров страниц персонажей в Википедии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Marvel работают над созданием нового злодея.


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Источник: https://toppcasinobonus.com/countrys-favourite-villain/
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