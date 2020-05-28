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Культура карантина: Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции

Фильм расскажет о жизни голливудского режиссера в условиях карантина

28 мая 2020, 23:21
Автор:

Антон Корнилов

Культура карантина: Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции

Американский голливудский режиссер Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о своей самоизоляции на карантине в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 для телеканала BBC. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter.

Премьера короткометражного фильма запланирована на 28 мая в финальном эпизоде британской телепрограммы "Карантинная культура с Мэри Бирд", которая рассказывает о влиянии коронавируса на мировую культуру.

Мартин Скорсезе размышляет о влиянии пандемии коронавируса Covid-19 и вынужденного карантина на его будущую деятельность в сфере кино и на его отношения с друзьями и родственниками.

Среди прочего голливудский режиссер сравнил свою самоизоляцию с популярными фильмами, среди которых "Не тот человек" Альфреда Хичкока, который рассказывает об арестованном по ложным обвинениям музыканте.

Сфера кинопроизводства заморожена в условиях карантина. Новые фильмы выходят только в онлайн-кинотеатрах, а обычные кинозалы терпят большие убытки.

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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/martin-scorsese-shoots-short-film-being-isolation-bbc-1296097
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