Культура карантина: Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9499.95
ETH/USD
222.23
LTC/USD
44.95
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Американский голливудский режиссер Мартин Скорсезе снял
короткометражный фильм о своей самоизоляции на карантине в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19 для телеканала BBC. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter.
Премьера короткометражного фильма запланирована на 28 мая в
финальном эпизоде британской телепрограммы "Карантинная культура с Мэри Бирд",
которая рассказывает о влиянии коронавируса на мировую культуру.
Мартин Скорсезе размышляет о влиянии пандемии коронавируса Covid-19 и вынужденного
карантина на его будущую деятельность в сфере кино и на его отношения с
друзьями и родственниками.
Среди прочего голливудский режиссер сравнил свою
самоизоляцию с популярными фильмами, среди которых "Не тот человек" Альфреда
Хичкока, который рассказывает об арестованном по ложным обвинениям музыканте.
Сфера кинопроизводства заморожена в условиях карантина.
Новые фильмы выходят только в онлайн-кинотеатрах, а обычные кинозалы терпят
большие убытки.
Как сообщал портал "Комментарии", Генри Кавилл ведет
переговоры о возвращении к роли Супермена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости