Топ-5 мужских фильмов о том, как преодолеть трудности

Если вечер пятницы или выходные испорчены плохой погодой и ты вынужден остаться дома, это вовсе не трагедия. Всегда можно провести время за просмотром хорошего фильма. И в связи с этим мы решили посоветовать тебе подборку из пяти интересных мужских фильмов, которые не только принесут тебе удовольствие, но и дадут множество пищи для ума.

В погоне за счастьем





Невероятная история о том, как разбогатеть с нуля. Главный герой оказывается за чертой бедности, но все же достигает своей мечты с помощью упорства и трудолюбия.

Работодатель





Данный фильм отлично демонстрирует ситуацию, когда за место в компании придется побороться, не взирая ни на какие преграды. Преувеличенная, но вполне обычная ситуация, когда начальники-манипуляторы намеренно сталкивают лбами своих подчиненных.

Стрингер





Луис Блум движется к своей цели, проявляя поразительные упорство и трудолюбие. Но в погоне за сюжетом парень игнорирует любые допустимые нормы морали, что заставляет зрителя задуматься - а действительно ли все средства хороши, когда речь идет о достижении успеха.

Стажер





Можешь себе представить пенсионера, которые пришел работать в сферу моды? Главные герой этой ленты показывает всем, что выход не пенсию - это лишь повод занятся чем-то новым.

Опочтарение





Фильм о преступнике неудачнике, которому дают шанс на новую жизнь при одном условии: он должен стать директором почтового отделения и спасти его от последствий кризиса. Ситуация усугубляется тем, что четверо его предшественников погибли при странных обстоятельствах.

Надеемся эта подборка окажется будет тебе интересной. Также издание "Комментарии" расскажет о списке фильмов от Селены Гомес.

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